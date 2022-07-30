Испания - лидер в Европе по числу заболевших оспой обезьян, два человека умерли

Министерство здравоохранения Испании объявило о второй смерти от обезьяньей оспы в стране. С прошлой недели действует чрезвычайное положение в связи с эпидемией этого заболевания, введенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Испания является первой страной в Европе и второй после Бразилии страной в мире за пределами Африки, которая сообщила о смерти человека, инфицированного вирусом оспы обезьян.

В последнем отчете министерство здравоохранения в Мадриде сообщило, что на сегодняшний день в стране подтверждено 4298 случаев заражения, что делает ее ведущей европейской страной по количеству зарегистрированных случаев.

120 инфицированных госпитализированы. Около 3 500 из 4 298 случаев инфицирования, зарегистрированных на данный момент, произошли у мужчин, имевших половые контакты с другими мужчинами. Министерство сообщило, что только 64 случая были выявлены у женщин.

Испанская служба здравоохранения вводит 5300 вакцин против обезьяньей оспы, которые она получила в рамках программы закупок ЕС. Медицинские работники говорят, что вакцинации против групп риска недостаточно.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на прошлой неделе, что среди экспертов продолжается спор по поводу оценки ситуации с оспой обезьян. Однако 23 июля ВОЗ ввела глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией этого заболевания.

"Хотя мы объявляем чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения международного масштаба, на данный момент речь идет об эпидемии, основной очаг которой касается мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, особенно тех, у кого несколько половых партнеров", - сказал глава ВОЗ.

Оспа обезьян — редкое зоонозное вирусное заболевание, обычно встречающееся в Западной и Центральной Африке. Симптомы включают лихорадку, головную боль и кожную сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальные части тела. Симптомы обычно исчезают через две-три недели. Недавно было подтверждено не менее 14 000 случаев. инфекции оспы обезьян в 70 странах, и пять смертей были зарегистрированы в Африке.