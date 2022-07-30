Огородники рассказали, как правильно делать теплые грядки

Теплая (высокая) грядка — это очень удобно и практично. На таких грядках собирают обильные и ранние урожаи, а ухаживать за ними гораздо проще, чем за обычным огородом.

Теплые грядки бывают:

насыпные (грядки-холмы);

заглубленные (в один уровень с землей);

короба (возвышающиеся над землей). Это самый распространенный вид высоких грядок.

Преимущества:

ранний и обильный урожай;

можно выращивать на бедной почве (земля внутри грядки насыщена питательными веществами);

весенние заморозки не причиняют ощутимого ущерба (срабатывает внутренний естественный прогрев почвы);

экологичность (утилизация скопившихся растительных отходов).

Принцип работы высоких (теплых) грядок:

Основным принципом работы таких грядок является разложение растительных остатков, после чего за счет химической реакции вырабатывается тепло.

Теплую грядку делают из нескольких слоев, растительные остатки располагают под почвой — выделяемое ими тепло при разложении греет почву, и нет необходимости в подогреве.

Срок службы такой грядки составляет примерно 4 года. По его окончании использованную землю убирают из траншеи, на дно накладывают новые растительные отходы и новый грунт. Старой землей можно мульчировать новую грядку.

Длину теплой грядки выбирают по желанию, ширину стоит делать не менее 100 см (для удобства ухода за растениями). Обязательно оставляйте такое расстояние между траншеями, которое не будет препятствовать доступу к каждой из грядок со всех сторон (примерно 50 см).

Пошаговая инструкция (как сделать теплую грядку самостоятельно):

Снять верхний слой почвы (он будет нужен в дальнейшем).

Выкопать прямоугольную яму (ширина — 80-90 см, глубина — 40 см).

Укрепить боковые части жесткой основой.

Выкладываем слои поэтапно:

дренаж (сухие ветки, стебли, корни);

органические отходы. Это могут быть любые органические остатки, которые быстро разлагаются (гнилые овощи, чистая бумага, любые листья и т. д.). Этот слой нужно утрамбовать, он должен осесть;

компост или навоз;

верхний слой грунта, который был снят в начале подготовки грядки. Он должен иметь толщину не менее 10 см;

обильный полив водой.

Мелкоячеистая сетка, уложенная на дно грядки, защищает почву и урожай от вредителей-грызунов (кротов, слепышей и т. д.). Грызуны портят растущий урожай и способствуют оседанию грунта.

Если грядку делали осенью — она готова к высадке растений, перекапывать ее не нужно.

Если грядку делали весной — высаживайте растения примерно через 1,5 месяца после ее изготовления.