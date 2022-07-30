The Telegraph: Украина готова к новому нападению России в Одессе
Украина предупредила, что Россия может попытаться превратить судно, используемое для экспорта зерна, в “троянского коня”, чтобы начать вторжение в Одессу.
Украина “готова” к коварной тактике со стороны России после сделки, заключенной при посредничестве Турции и ООН, чтобы обеспечить безопасный проход зерна из черноморских портов Украины, заявила Алла Стоянова, глава департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений в Одесской области.
“Говоря о российской стороне сделки, существует значительно большая угроза того, что русские могут использовать трюк с троянским конем и использовать одно из прибывающих судов для размещения своих войск на берегу Одессы и попытаться захватить Одессу”, - сказала Стоянова The Telegraph.
Но Стоянова сказала, что любой такой трюк вряд ли сработает: “Мы говорим, что они могут попробовать это, мы не говорим, что они действительно преуспеют в этом”, - сказала она. Одессе повезло, что у нее было больше времени на “подготовку к военному вторжению, чем у других регионов Украины”.
Город до сих пор избегал каких-либо серьезных боевых действий, хотя и подвергался смертоносным ударам российской авиации.
Соглашение об отмене обоих было подписано на следующей неделе в надежде смягчить серьезный глобальный продовольственный кризис, который привел к резкому росту цен на хлеб и особенно сильно ударил по развивающимся странам.
Опубликовано: Силивончик Алина
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