The Telegraph: обломки китайской ракеты падают над Азией

По данным Космического командования США, обломки большой китайской ракеты вновь вошли в атмосферу Земли над Индийским океаном в 12:45 по восточному времени.

Китайское пилотируемое космическое агентство сообщило, что большая часть обломков сгорела при возвращении в море Сулу, водоем между островом Борнео и Филиппинами.

Вероятность, пусть и незначительная, того, что обломки ракеты могли попасть в населенный пункт, заставила людей по всему миру отслеживать ее траекторию в течение нескольких дней.

Ракета, о которой упоминал Нельсон в своем заявлении, стартовала в прошлое воскресенье, выведя на орбиту лабораторный модуль, который был добавлен к китайской космической станции Тяньгун.

Обычно большие ступени ракетных ускорителей сразу же падают обратно на Землю после того, как их выбрасывают за борт. Но 23-тонная основная ступень March 5B сопровождала сегмент космической станции на всем пути до орбиты.

Из-за трения, вызванного трением ракеты о воздух в верхней части атмосферы, она вскоре начала терять высоту, совершая так называемое “неконтролируемое возвращение" обратно на Землю.

В последние дни космические наблюдатели предсказали возможные повторные посещения большей части планеты.

В течение последних суток прогноз стал более точным, но даже тогда синоптики не были уверены, упадет ли он над Индийским океаном, у берегов Мексики или в Атлантике.

Жители Саравака, провинции Малайзии на острове Борнео, сообщили в социальных сетях, что видели обломки ракеты, и многие сначала приняли пиротехнику за метеоритный дождь или комету.