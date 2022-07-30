Запад обеспокоен действиями президента Туниса, тот просит не вмешиваться во внутренние дела
Несколько западных страны выразили обеспокоенность по поводу демократии в Тунисе. В ответ президент страны Кайс Саид отверг любую форму иностранного вмешательства.
Год назад Саид распустил избранный парламент и стал править страной при помощи декретов. На этой неделе он представил новую конституцию, которая дает ему гораздо больше полномочий.
Конституция была одобрена на референдуме. Во время встречи с министром иностранных дел Саид заявил, что единственный значимый голос – это голос народа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в 2011 году в Тунисе произошла революция, которая привела к установлению демократии. Но за последний год многие демократические нормы были нарушены.
Оппозиционные тунисские партии заявляют, что действия Саида равносильны перевороту и вернут страну к автократии.
Они также полагают, что официальная цифра явки в 30,5% на голосовании в понедельник была завышена, и заявляют, что имели место процедурные нарушения и аномалии в данных.
Саид сказал, что его шаги были законными и были необходимы, чтобы спасти Тунис от многолетнего застоя. Избирательная комиссия, правление которой он сменил в этом году, назвала референдум справедливым.
Евросоюз заявил, что широкий консенсус между политическими силами необходим для сохранения демократии, но ЕС прямо не затрагивал никаких вопросов, выражающих озабоченность по поводу новой конституции Саида или того, как она была принята.
Опубликовано: Светлана Репина
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