У Джо Байдена снова положительный тест на коронавирус, он возвращается на самоизоляцию

Тест Джо Байдена на коронавирус 30 июля дал положительный результат. Это произошло через три дня после его выхода из изоляции после завершения лечения от COVID.

Врач Белого дома доктор Кевин О'Коннор заявил, что у Байдена не было повторного появления симптомов, и он продолжает чувствовать себя вполне хорошо.

По словам доктора, оснований для возобновления лечения нет, однако президент снова отправится в изоляцию как минимум на пять дней.

Накануне утром тест Джо Байдена на коронавирус был отрицательным. В связи с завершением его изоляции было объявлено о визите президента в Мичиган 2 августа. Байден также должен был посетить свой дом в Уилмингтоне в штате Делавэр, где находится его супруга Джилл Байден. Обе поездки отменены.

79-летнего Байдена лечили противовирусным препаратом Паксловид. Кевин О'Коннор пояснил, что в редких случаях у пациентов, проходивших лечение этим препаратом, наблюдаются так называемые «рикошетные» положительные результаты тестирования.

В связи с этим президент увеличил частоту своих тестов, чтобы защитить окружающих и обеспечить раннее обнаружение любого возобновления репликации вируса.

Пока у Байдена был отрицательный результат, он вернулся к проведению личных мероприятий в помещении и встречам с персоналом Белого дома и был в маске в соответствии с рекомендациями CDC.

Но президент снял маску в помещении во время выступления в четверг и во время встречи с руководителями в комплексе Белого дома.