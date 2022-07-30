В Global Liveability Unit назвали лучшие города для жизни, ни одного американского среди них нет
Global Liveability Unit составил ТОП-5 наиболее пригодных для жизни городов. Для их определения учитывались стабильность, культура, окружающая среда, здравоохранение, инфраструктура и образование.
На пятом месте находится канадский Ванкувер. Там есть горы, быстро развивается экономика, несмотря на временное замедление после пандемии. Правда, инфляция составляет 7,9%.
Третье и четвертое место разделили Калгари и Цюрих. Первый находится в Канаде, располагает интересной историей, известен большим количеством солнечных дней.
Ожидается, что ВВП Калгари будет расти быстрее, чем в других городах страны. Прогнозируется также рост занятости. Но инфляция достигла 9,6%, в то врем как в среднем по Канаде она составляет 8,1%.
Зато в Цюрихе инфляция всего 3,4%. Но цен здесь очень высокие. Город известен своими магазинами, музеями и галереями, ночной жизнью и великолепными видами. Жителям предлагаются социальные льготы и справедливые зарплаты.
Второе место – у датского Копенгагена. Здесь инфляция составляет 8,2%, но ожидается активный рост ВВП. Уровень безработицы сейчас самый низкий за 13 лет, а населению Дании нужен приток молодых граждан из-за старения нации.
Лидером рейтинга оказалась Вена. Ее плюсы – доступное жилье, низкий уровень преступности, хорошая экология и высокий уровень жизни.
В июне инфляция в Австрии выросла до 8,7%. Но у австрийцев практически нет проблем с работой, они вполне удовлетворены жизнь по результатам многочисленных опросов.
Опубликовано: Светлана Репина
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