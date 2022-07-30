Глава NASA раскритиковал Китай за сокрытие данных о полётах ракеты-носителя Long March 5B
Возглавляющий агентство NASA Билл Нельсон осудил Китай за сокрытие информации о полётах тяжёлой ракеты Long March 5B.
В субботу, 30 июля 2022 года, глава федерального космического агентства США НАСА Билл Нельсон в своём аккаунте Twitter высказал недовольство сокрытием данных о траектории полёта ракеты-носителя «Чанчжэн-5В».
Нельсон утверждает, что чрезмерная скрытность Китая угрожает жизням людей на Земле, так как это, по мнению управляющего американского космического ведомства, является проявлением безответственности в отношении освоения и использования космоса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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