Глава NASA раскритиковал Китай за сокрытие данных о полётах ракеты-носителя Long March 5B

Возглавляющий агентство NASA Билл Нельсон осудил Китай за сокрытие информации о полётах тяжёлой ракеты Long March 5B.

В субботу, 30 июля 2022 года, глава федерального космического агентства США НАСА Билл Нельсон в своём аккаунте Twitter высказал недовольство сокрытием данных о траектории полёта ракеты-носителя «Чанчжэн-5В».

Нельсон утверждает, что чрезмерная скрытность Китая угрожает жизням людей на Земле, так как это, по мнению управляющего американского космического ведомства, является проявлением безответственности в отношении освоения и использования космоса.