Журналисты The Telgraph объяснили, почему провалилась предвыборная кампания Риши Сунака

У Риши Сунака были реальные шансы сменить Бориса Джонсона в кресле премьер-министра Великобритании. Но сейчас лидером считается Лиз Трасс, это признает и сам Сунак.

Журналисты The Telgraph считают, что команда Сунака одновременно переоценила его популярность среди консерваторов и недооценила Лиз Трасс.

Остается вероятность того, что бывший канцлер все еще может изменить ситуацию, но даже его сторонники считают это маловероятным.

Опытные политические активисты говорят, что многочисленные причины провала кампании Сунака были очевидны с самого начала. Это и его послужной список в правительстве, и «предательский удар» по Борису Джонсону.

Недавнее заявление Сунака о снижении НДС выглядело как признак паники. Эксперты говорят, что Сунак проводит кампанию так, будто ему нужно победить на всеобщих выборах, а не на конкретных, проходящих среди консерваторов.

Даже тот факт, что Сунак решил не носить галстук на теледебатах, был воспринят как признак того, что он пытался обратиться к широкой публике, а не к членам консерваторов, которые предпочитают, чтобы их лидеры были более застегнутыми.

Эксперты говорят, что Сунак не тратил достаточно времени, путешествуя по стране и выясняя, что на самом деле думают участники, в то время как Лиз Трасс, кажется, понимает, чего хотят члены.

Еще одним катастрофическим просчетом кампании Сунака стала негативная реакция на него за его ключевая роль в свержении мистера Джонсона.