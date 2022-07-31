В Конгрессе США рассмотрят законопроект о поставках оружия Тайваню по ленд-лизу
Республиканцы в Конгрессе готовятся принять закон о создании программы военной помощи Тайваню по ленд-лизу, чтобы предотвратить усиление воинственности со стороны коммунистического Китая.
Законопроект разработан членом Палаты представителей от Республиканской партии Мишель Стил и сенатора Марши Блэкберн по образцу программы начала 1940-х годов.
Именно эта программа позволила Соединенным Штатам европейских союзников без необходимости непосредственно вступать во Вторую мировую войну.
Законопроект разрешал бы президенту предоставлять или сдавать в аренду оружие и военную технику Тайваню. Взамен правительство страны должно возместить стоимость «восстановления или замены» заимствованного оружия в течение 12 лет.
Законопроект уже получил поддержку двух партий в Конгрессе. Это происходит в то время, когда коммунистический режим в Пекине усилил преследование соседнего Тайваня.
Китай все чаще проводит военные учения вблизи побережья Тайваня, а боевые самолеты из Пекина нарушают пространство ПВО страны.
член Палаты представителей Би-хим Тайваня Сяо заявил, что Тайвань полон решимости защищать свою свободу и демократический образ жизни.
Он отметил, что взаимодействие с США и партнерами-единомышленниками для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе будет продолжено.
Опубликовано: Светлана Репина
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