Республиканцы в Конгрессе готовятся принять закон о создании программы военной помощи Тайваню по ленд-лизу, чтобы предотвратить усиление воинственности со стороны коммунистического Китая.

Законопроект разработан членом Палаты представителей от Республиканской партии Мишель Стил и сенатора Марши Блэкберн по образцу программы начала 1940-х годов.

Именно эта программа позволила Соединенным Штатам европейских союзников без необходимости непосредственно вступать во Вторую мировую войну.

Законопроект разрешал бы президенту предоставлять или сдавать в аренду оружие и военную технику Тайваню. Взамен правительство страны должно возместить стоимость «восстановления или замены» заимствованного оружия в течение 12 лет.

Законопроект уже получил поддержку двух партий в Конгрессе. Это происходит в то время, когда коммунистический режим в Пекине усилил преследование соседнего Тайваня.

Китай все чаще проводит военные учения вблизи побережья Тайваня, а боевые самолеты из Пекина нарушают пространство ПВО страны.

член Палаты представителей Би-хим Тайваня Сяо заявил, что Тайвань полон решимости защищать свою свободу и демократический образ жизни.

Он отметил, что взаимодействие с США и партнерами-единомышленниками для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе будет продолжено.