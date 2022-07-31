В Японии считают, что военная координация между Китаем и Россией становится проблемой безопасности
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяши во время визита в Вашингтон поднял вопрос по поводу поведения Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Дипломат отметил, что логика грубой силы набирает обороты по сравнению с верховенством закона. Он уточнил, что ни в одной части мира не должна повториться ситуация, сложившаяся в Украине.
Хаяши говорит, что более тесная военная координация между Китаем и Россией становится проблемой безопасности. Об этом свидетельствуют совместные полеты китайских и российских бомбардировщиков вблизи Японии в мае.
Министр считает, что наступил переломный момент, а стратегический баланс в Индо-Тихоокеанском регионе становится все более сложной задачей для Японии и США.
Хаяши убежден, что продолжающиеся односторонние попытки изменить статус-кво силой или принуждением в Восточном и Южно-Китайском морях могут быть опасными.
Он высказался и по поводу растущей напряженности между Китаем и Тайванем, заявив, что стабильность через Тайваньский пролив имеет крайне важное значение.
При этом дипломат указал на необходимость поддерживать откровенный диалог с Пекином на высоком уровне, например, по поводу изменения климата или Северной Кореи.
Хаяши также сказал, что существует настоятельная необходимость в укреплении потенциала сдерживания и реагирования японо-американского альянса. По его словам, Токио планирует существенно увеличить оборонный бюджет в течение пяти лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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