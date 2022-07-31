Байден повторно заразился коронавирусом через день после выздоровления
Американский президент Джо Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус.
31 июля лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что его пациент снова сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию через день после того, как стало известно о выздоровлении американского президента от CoVid-19. Теперь Джо Байден вынужден опять уйти на самоизоляцию.
Кевин О'Коннор утверждает, что несмотря на то, что тест Джо Байдена на коронавирус вновь положительный, президент Соединённых Штатов чувствует себя хорошо.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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