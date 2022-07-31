Alibaba Group включили в список фирм, которым грозит изгнание с американских бирж

Холдинг Alibaba Group включен в так называемый «список наблюдения» в США Туда попадают компании, которым грозит делистинг с американских фондовых бирж.

Эта информация появилась через несколько дней после того, как гигант электронной коммерции объявил о планах провести первичный листинг на гонконгской бирже с целью диверсификации своей базы инвесторов.

По закону иностранные компании могут быть исключены из листинга, если они не представляют свои аудиторские документы в орган надзора за бухгалтерским учетом США в течение трех лет подряд.

Действия SEC привели к тому, что американские депозитарные акции Alibaba в пятницу упали на 11%. Компания потеряла почти две трети своей оценки с момента пика в конце 2020 года.

В предварительный список фирм SEC, которые должны быть исключены из листинга, сейчас входят более 150 китайских компаний, в том числе крупных и известных.

Согласно отчету Американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности, в конце марта на основных фондовых биржах США котировалась 261 китайская компания общей стоимостью 1,3 трлн долларов США.

Первичный листинг в Гонконге может снизить риски и неопределенность, связанные с требованием аудита в США, что позволит Alibaba остаться публичной компанией в случае исключения ее из Нью-Йоркской фондовой биржи.

Председатель и исполнительный директор компании Даниэль Чжан Юнг говорит, что этот план будет способствовать «более широкой и диверсифицированной базе инвесторов, которые будут участвовать в росте и будущем Alibaba, особенно из Китая и других рынков Азии.