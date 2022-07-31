Британский бизнес уходит из Китая из-за политической напряженности
Британский бизнес разрывает связи с Китаем из-за опасений по поводу политической напряженности. Это связано с разногласиями по поводу Гонконга и некоторых других вопросов.
Генеральный директор Конфедерации британской промышленности (CBI) Тони Данкер говорит, что это может усилить инфляционное давление.
Согласно официальной статистике, Китай был крупнейшим источником импорта товаров в Великобританию в 2021 году. На его долю приходилось 13% от общего объема, КНР была шестым по величине направлением экспорта товаров.
Сейчас Великобритания все чаще блокирует захват компаний Китаем по соображениям национальной безопасности.
Оба кандидата в лидеры Консервативной партии — министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак — заявили, что намерены занять более жесткую позицию в отношении Китая.
Данкер такжесказал, что растущая озабоченность США по поводу Китая также заставила британские компании более осторожно относиться к своей зависимости от китайских поставщиков.
По его словам, в такой ситуации дешевые и очень дешевые товары могут остаться в прошлом.
Инфляция в Великобритании в прошлом месяце достигла 40-летнего максимума в 9,4%, отчасти из-за скачка цен на энергоносители в связи с ситуацией в Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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