Лиз Трасс пообещала сорвать референдум националистов о независимости Шотландии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала, что не допустит проведения референдума по отсоединению Шотландии.

Кандидат на пост премьер-министра Британии Лиз Трасс сообщила, что в случае своего избрания на государственную должность она не допустит, чтобы в Шотландии прошёл второй референдум о сепарации страны от британского королевства. По словам Трасс, референдум в Шотландии готовят националисты.

Примечательно, что ранее Лиз Трасс также пообещала, что нарастит поставку вооружений Украине в случае, если станет новым британским премьером.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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