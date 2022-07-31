Брэд Питт купил замок в Северной Калифорнии за 40 млн долларов

Актер Брэд Питт купил поместье в округе Монтерей DL James House, построенное в 1918 году. Сумма сделки составила 40 млн долларов.

Дом оформлен как одноуровневая резиденция. Его интерьер украшен резным мрамором, деталями из дерева. У него есть открытый двор.

Первым владельцем дома был бизнесмен и писатель Д.Л.Джеймсон. Он поручил известному мастеру тех времен Грину построить поместье на утесе.

В качества материала будущий хозяин особняка выбрал местный песчаник и гранит. В результате дом выглядит так, будто растет прямо из скалы.

Изысканная каменная кладка внешних стен напоминает средневековый замок, а арочные окна и черепичная крыша землистого тона придают ему особый средиземноморский колорит.

После смерти Джеймса в 1944 году недвижимость получил его сын, который также был писателем. Он жил там со своей женой, пока не скончался в 1988 году.

Его вдова продала дом в 1999 году Ричи, который купил дом за 4,5 миллиона долларов. Тот попытался построить тоннель к каменистому пляжу вместо лестницы, которую смыл прилив.

В реализации этого плана отказала Прибрежная комиссия. Неизвестно, было ли все же начато строительство такого туннеля.