Эксперты рассказали, чем подкармливать перцы в августе
Перец обязательно нужно подкармливать. Это касается огородной культуры, которая растет в теплице и в открытом грунте.
В августе наблюдается истощение почвы, нехватка в ней многих полезных веществ, от которых зависит развитие растений и урожай.
В этот период перцам особенно нужны калий, фосфор, магний, кальций и цинк. Подкармливать растения можно как органикой, так и минеральными составами. Лучше всего чередовать их между собой.
В качестве подкормки используются растворы для опрыскивания листьев и для внесения под корень. Первые больше подходят для прохладной и влажной погоды, при заболеваниях перцев.
В теплице подкормки вносятся раз в 10 дней. Можно использовать кальциевую селитру, хелат кальция, Агриколу.
В составе удобрений не должно быть хлора. Суперфосфат нельзя смешивать с кальциевой селитрой.
На открытом грунте удобрения нужны раз в неделю. Это могут быть кальциевая селитра, хелат кальция или органика, например, птичий помет или травяной настой.
Хороший эффект дает древесная зола, которую разводят в воде или рассыпают на грядки, после чего почву хорошо рыхлят.
Опубликовано: Светлана Репина
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