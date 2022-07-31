NI: США должны склонить Украину к мирным переговорам с Россией

Газета The National Interest сообщает, что Вашингтон обязан заставить Киев вернуться к переговорному процессу с Москвой.

31 июля специалисты в области международной безопасности Джонатан Стивенсон и Стивен Саймон написали статью для информагентства The National Interest, где сообщили, что Соединённые Штаты обязаны заставить украинское правительство возобновить переговорный процесс с делегатами из России.

Американские эксперты из NI уверены, что Запад прекратит поставки вооружений Украине, если она на вернётся к переговорам с Россией и не учтёт озабоченности Москвы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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