NI: США должны склонить Украину к мирным переговорам с Россией
Газета The National Interest сообщает, что Вашингтон обязан заставить Киев вернуться к переговорному процессу с Москвой.
31 июля специалисты в области международной безопасности Джонатан Стивенсон и Стивен Саймон написали статью для информагентства The National Interest, где сообщили, что Соединённые Штаты обязаны заставить украинское правительство возобновить переговорный процесс с делегатами из России.
Американские эксперты из NI уверены, что Запад прекратит поставки вооружений Украине, если она на вернётся к переговорам с Россией и не учтёт озабоченности Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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