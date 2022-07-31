American Thinker: полковник США предвидит поражение Киева после потери Одессы
Американский полковник Мерфи Донован уверен, что Украина потерпит поражение перед Россией в случае потери Одессы.
В воскресенье отставной полковник армии США Дж. Мерфи Донован написал статью для издания American Thinker, где сообщил, что прогнозирует поражение Украины в российской спецоперации в случае, если Киев утратит контроль над Одессой.
При этом Мерфи Донован предполагает, что Одесса может перейти под контроль России не в результате вооружённого конфликта, а по политическим мотивам из-за обстановки в самом городе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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