Американский полковник Мерфи Донован уверен, что Украина потерпит поражение перед Россией в случае потери Одессы.

В воскресенье отставной полковник армии США Дж. Мерфи Донован написал статью для издания American Thinker, где сообщил, что прогнозирует поражение Украины в российской спецоперации в случае, если Киев утратит контроль над Одессой.

При этом Мерфи Донован предполагает, что Одесса может перейти под контроль России не в результате вооружённого конфликта, а по политическим мотивам из-за обстановки в самом городе.