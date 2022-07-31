Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии
Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер не верит, что Германия может отказаться от российского газа в ближайшие пять лет.
31 июля газета& Zeit опубликовала интервью с саксонским премьер-министром Михаэлем Кречмером, который сообщил, что в ближайшие пять лет Германия не в состоянии отказаться от российского газа. По мнению Кречмера, его утверждение является горькой правдой, которую не хочет признавать администрация Берлина.
Также Михаэль Кречмер заявил, что в Германии хотят создавать пункты обогрева граждан из-за нехватки газа, а правительство страны намерено сократить зависимость от российского угля, попутно возобновляя работу местных АЭС, однако это не спасёт Германию от экономического краха.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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