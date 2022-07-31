Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер не верит, что Германия может отказаться от российского газа в ближайшие пять лет.

31 июля газета& Zeit опубликовала интервью с саксонским премьер-министром Михаэлем Кречмером, который сообщил, что в ближайшие пять лет Германия не в состоянии отказаться от российского газа. По мнению Кречмера, его утверждение является горькой правдой, которую не хочет признавать администрация Берлина.

Также Михаэль Кречмер заявил, что в Германии хотят создавать пункты обогрева граждан из-за нехватки газа, а правительство страны намерено сократить зависимость от российского угля, попутно возобновляя работу местных АЭС, однако это не спасёт Германию от экономического краха.