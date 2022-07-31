Крениг: Пелоси не следовало предупреждать о своей поездке на Тайвань
В воскресенье американский профессор Мэтью Крениг заявил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не должна была публично сообщать о планах посетить Тайвань.
31 июля профессор Вашингтонского университета Мэтью Крениг сообщил, что считает нецелесообразным анонс рабочей поездки американского политика Нэнси Пелоси на Тайвань, поскольку это дестабилизировало отношения между Китаем и США. По мнению Кренига, Пелоси должна была тайно приехать на тайваньский полуостров, как поступил Борис Джонсон, приехав в Киев без огласки СМИ.
При этом Мэтью Крениг считает, что после сообщений о поездке Нэнси Пелоси на Тайвань команда Джо Байдена не захочет отменить её визит на остров, поскольку мировое сообщество может подумать, что Вашингтон решил уступить Китаю из-за собственной слабости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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