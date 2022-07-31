Стремоусов: в Киеве состоится военный трибунал над Зеленским и Порошенко

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что в Киеве может пройти военный трибунал над украинскими преступниками.

Воскресным утром официальный представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что прогнозирует проведение военного трибунала в Киева над преступниками из украинской армии и правительства. По мнению Стремоусова, фигурантами трибунала станут экс-президент Украины Пётр Порошенко и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

Также Кирилл Стремоусов уверен, что проведению трибунала в Киеве будет предшествовать решение Владимира Путина расширить географию специальной военной операции в Украине.