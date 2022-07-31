Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

После нескольких отрицательных тестов на антиген, очередной тест на COVID-19 у Джо Байдена снова оказался положительным.

Врач Белого дома поясняет, что «возвращение» положительных результатов теста на коронавирус происходит у людей, принимавших препарат Paxlovid. У президента США нет симптомов, но он снова будет изолирован.

"Сегодня у меня снова положительный результат на COVID-19. Это случается с небольшой группой людей. У меня нет симптомов, но я намерен самоизолироваться для безопасности всех вокруг меня. Я все еще на работе", - написал президент.

Президентский врач Кевин О'Коннор сообщил со вторника по пятницу, 29 июля, что тесты на антигены Джо Байдена, который ранее заболел Covid-19, давали отрицательные результаты со вторника по пятницу. Однако субботний тест оказался положительным.

О'Коннор объяснил, что повторное открытие президента представляет собой так называемый рикошетный положительный результат, который наблюдается у небольшого процента людей, принимавших препарат Paxlovid. Этот препарат давали Джо Байдену в течение 5 дней после того, как у него диагностировали коронавирус. Кевин О'Коннор подчеркнул, что у президента США не было рецидивов симптомов и он чувствует себя достаточно хорошо.

Однако американский президент подвергнет себя изоляции в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний. Белый дом заверил, что будет держать в курсе о состоянии здоровья 79-летнего Джо Байден.

Это еще один положительный тест на коронавирус у главы Белого дома. Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что у Байдена "очень легкие симптомы болезни". Двумя днями ранее у Джо Байдена был отрицательный результат. В среду, 27 июля, Байден сообщил, что у него легкие симптомы заболевания, которые не мешали его работе. Президент США уже получил четыре дозы вакцины от коронавируса .