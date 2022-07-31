Французский волонтёр Боке подтвердил постановочный характер фото из Бучи
Волонтёр из Франции Адриан Боке утверждает, что стал свидетелем постановочной фотосессии в Буче.
31 июля Youtube-шой "СоловьёвLive" опубликовало интервью с французским волонтёром Адрианом Боке, который утверждает, что находился с гуманитарной миссией в населённом пункте Буча Киевской области и стал свидетелем того, как украинские спецслужбы подстроили антироссийскую провокацию в городе.
По словам Адриана Боке, когда он приехал в Бучу, на дорогах города он встречал редкие трупы, однако позднее он увидел, как рабочие разгружают трупы на улицу из украинского грузовика. После того, как из машины выгрузили массу тел, журналисты начали делать фото и видео.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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