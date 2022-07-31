Беспилотник армии Украины атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинские войска атаковали местный штаб Черноморского флота.

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев уведомляет, что утром 31 июля беспилотный летательный аппарат армии Украины атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате удара ранения получили пять человек. Примечательно, что именно сегодня Россия празднует день военно-морских сил.

По словам Михаила Развожаева, все праздничные мероприятия на территории Севастополя отменены для соблюдения безопасности российских военных и мирных граждан.