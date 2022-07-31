Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине

В интервью американскому изданию Politico мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как оценивает политику президента Украины Владимира Зеленского.

Мэр Днепра Борис Филатов — один из самых богатых политиков Украины. Он может гордиться, среди прочего с билетом на один из суборбитальных космических полетов Virgin Galactic. Стоимость "места" на борту парома – мелочь – всего 200 тысяч долларов.

Сам Филатов твердой рукой держит власть в Днепре. Он водит бронированный внедорожник по городу. Охрана никогда не покидает его, а его офис в юридической фирме тщательно охраняется.

На днях Филатов дал интервью американскому изданию Politico. В нем мэр Днепра подчеркивает стратегическую важность правильного функционирования города, который сейчас является "главными воротами в восточную Украину".

Политик также признает, что ключевая роль Днепра привлекла внимание Кремля, который с 24 февраля бомбит регион ракетами дальнего действия. По словам мэра - безрезультатно.

В интервью политик также дает оценку политике Владимира Зеленского. Филатов сослался на недавние сообщения об изъятии украинского паспорта у Геннадия Корбана - командующего войсками территориальной обороны в Днепропетровской области. Последний недавно сообщил, что пограничники запретили ему повторно въезжать в Украину после зарубежной поездки.

"Надеюсь, это просто трагическая ошибка. Мне очень не хотелось бы, чтобы центральная власть, пользуясь ситуацией в нашей стране, начала, скажем так, создавать самодержавие. Конфликт не дает права узурпировать власть. Нам не нужен новый Путин", — подчеркнул городской голова Днепра.