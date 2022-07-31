Строительная компания OBI продала весь бизнес в России за 1 евро

Издание "Ведомости" сообщает, что фирма OBI совершила сделку по продаже всего бизнеса в России. Покупка новому владельцу обошлась в один евро.

Интернет-газета "Ведомости" сообщила, что строительная фирма OBI закрыла сделку о продаже всего российского бизнеса. В рамках сделки сорок процентов акций компании сперва перейдут к местной строительной фирме MAX, после чего оставшиеся шестьдесят процентов акций заполучит местный бизнесмен Йозеф Лиокумович.

По данным "Ведомостей", сумма сделки составила один евро лишь из-за того, что Лиокумович является близким другом бывших владельцев крупного пакета акций OBI.