Украинский беспилотник прилетел в штаб Черноморского флота и ранил пять человек

Аппарат БПЛА, принадлежащий ВСУ, попал в штаб российского Черноморского флота, что привело к ранению пять человек.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 31 июля написал в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник попал в штаб Черноморского флота.

Чиновник пишет, что украинцы решили испортить России День Военно-морского флота. Пять сотрудников штаба Черноморского флота пострадали, никто не погиб.

В данный момент всем оказывается помощь, на месте работает Федеральная служба безопасности, выясняются обстоятельства инцидента.

Праздничные мероприятия по случаю дня Черноморского флота в Севастополе были отменены в целях безопасности.

В последние месяцы все чаще происходят случаи обстрелов территорий России, Белгородской и Брянской областей.

Украинские СМИ обсуждают возможность уничтожения Крымского моста.