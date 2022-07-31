Украинский беспилотник прилетел в штаб Черноморского флота и ранил пять человек
Аппарат БПЛА, принадлежащий ВСУ, попал в штаб российского Черноморского флота, что привело к ранению пять человек.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 31 июля написал в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник попал в штаб Черноморского флота.
Чиновник пишет, что украинцы решили испортить России День Военно-морского флота. Пять сотрудников штаба Черноморского флота пострадали, никто не погиб.
В данный момент всем оказывается помощь, на месте работает Федеральная служба безопасности, выясняются обстоятельства инцидента.
Праздничные мероприятия по случаю дня Черноморского флота в Севастополе были отменены в целях безопасности.
В последние месяцы все чаще происходят случаи обстрелов территорий России, Белгородской и Брянской областей.
Украинские СМИ обсуждают возможность уничтожения Крымского моста.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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