Россия пригласила экспертов ООН и МККК расследовать обстоятельства удара по СИЗО в Еленовке
Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные азовцы, официально пригласила экспертов ООН и МККК.
В Минобороны России сообщили, что пригласили спецкомиссию ООН и МККК для расследования инцидента с ракетным ударом по месту содержания военнопленных.
Ранее, в субботу, Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил о готовности такой комиссии выбыть на Донбасс и принять участие в расследовании вопиющего военного преступления в результате которого погибли 50 человек.
МККК в свою очередь заявил о действенном участии в проведении расследования и готовности оказать помощь снаряжением и материалами для проведения экспертизы.
Международный Красны Крест также готов оказать помощь бесплатно медикаментами и средствами эвакуации раненых военнопленных полка «Азов».
Опубликовано: Тарас Медведев
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