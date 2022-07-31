Первая ступень китайской ракеты-носителя распалась у побережья Филиппин
Китайское космическое агентство подтвердило, что сегмент китайской космической ракеты, запущенной в прошлое воскресенье, распался над Индийским океаном.
В заявлении, размещенном на официальном профиле WeChat, Китайское космическое агентство сообщило координаты места падения: в море Сулу, примерно в 57 километрах от восточного побережья острова Палаван на Филиппинах.
«Большинство его устройств было уничтожено» во время спуска, сообщило агентство о ракете-носителе, которая использовалась в прошлое воскресенье для запуска второго из трех модулей, необходимых Китаю для завершения своей новой космической станции Тяньгун, которую готовят к открытию к концу 2022 года.
Официальные лица США обвиняют Пекин в том, что он не поделился информацией об этом потенциально опасном спуске. Падение ступени вызвало панику и в Европейском космическом агентстве, которое впрочем утверждало в субботу, что это не грозит Европе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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