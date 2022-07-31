Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге
Президент России Владимир Путин поучаствует в главном военно-морском параде в День Военно-морского флота в Петербурге.
Глава России Владимир Путин 31 июля выступит с речью на главном в стране военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «день будет насыщенный».
Путин примет парад, выступит с речью и осмотрит линию боевых суден в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.
Перед парадом Владимир Путин примет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России.
Данная церемония состоится в здании Государственного исторического музея Санкт-Петербурга.
Парады флота пройдут в Новороссийске, Владивостоке, Каспийске, Балтийске, сирийском Тартусе и Североморске.
Рано утром 31 июля в штаб Черноморского флота в Севастополе прилетел украинский беспилотник и ранил пять человек.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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