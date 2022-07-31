Путин примет участие в военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин поучаствует в главном военно-морском параде в День Военно-морского флота в Петербурге.

Глава России Владимир Путин 31 июля выступит с речью на главном в стране военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «день будет насыщенный».

Путин примет парад, выступит с речью и осмотрит линию боевых суден в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.

Перед парадом Владимир Путин примет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ России.

Данная церемония состоится в здании Государственного исторического музея Санкт-Петербурга.

Парады флота пройдут в Новороссийске, Владивостоке, Каспийске, Балтийске, сирийском Тартусе и Североморске.

Рано утром 31 июля в штаб Черноморского флота в Севастополе прилетел украинский беспилотник и ранил пять человек.