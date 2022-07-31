Путин прибыл в Кронштадт для смотра военно-морского парада в честь Дня ВМФ
Президент России Владимир Путин принимает парад военных кораблей в Санкт-Петербурге, его кульминация состоится в Кронштадте.
В параде примут участие 40 боевых кораблей, включая подводные лодки и военно-морская авиация.
Российский военно-морской флот проведет парады и в других регионах. Также планируется военно-морской парад в сирийском порту Тартус в Средиземном море.
Из-за беспрецедентного удара по штабу флота в Севастополе отменены торжества по случаю Дня ВМФ, они перенесены на более поздний срок в интересах безопасности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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