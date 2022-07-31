Самолёт Нэнси Пелоси вылетел с Гавайских островов в сторону Тайваня

С Гавайев поднялось воздушное судно со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту. Самолёт летит в сторону Тайваня.

Утром воскресенья американский государственный самолёт, на борту которого находится Нэнси Пелоси, поднялся в воздух с Гавайским островов и направился в сторону Тайваня. По предварительной информации, Пелоси действительно летит с визитом на тайваньский остров, о чём в Вашингтоне предупреждали ранее.

Вместе с этим пресс-служба ВВС Китая сообщила, что китайские военные самолёты вылетели к Тайваню для осуществления контроля за безопасность территорий собственной страны, которыми Пекин традиционно считает Тайвань. В тайваньском проливе уже расположилась ударная группа американских кораблей, готовых защищать Пелоси.

Примечательно, что ранее государственное телевидение Китая предложило местой армии сбить самолёт американки Нэнси Пелоси при её попытке высадиться на Тайване.