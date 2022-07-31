Остров Пасхи будет открыт для посещения туристами с 1 августа

Жители острова Пасхи с нетерпением ждут открытия для туристов после примерно двух с половиной лет изоляции во время пандемии.

«Люди очень взволнованы», — сказал представитель чилийского правительства, - «Настроение довольно позитивное».

Власти, впрочем, решили подстраховаться. Уровень вакцинации для защиты населения от коронавируса должен быть доведен 80 процентов и более. В настоящее время этот показатель составляет 76 процентов.

«Наша работа заключалась в том, чтобы проинформировать сообщество о том, что они сделали прививки к торжественному открытию», — сказал представитель властей.

4 августа должен прибыть первый рейс с туристами на остров Пасхи. После чего на остров будут организованы два рейса в неделю. Туризм — одна из основных отраслей чилийского острова, который славится своими огромными каменными статуями.

По данным чилийской газеты La Tercera, ежегодно остров посещают около 150 000 гостей. Закрытие для туристов в марте 2020 года привело к напряженной ситуации.

В настоящее время на острове проживает почти 6000 человек. Многие покинули его из-за пандемии и отсутствия возможности продолжать свою экономическую деятельность.