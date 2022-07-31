Казахстан высказал свое отношение к спецоперации на Украине

Пресс-секретарь Казахстана Руслан Желдибай высказал отношение страны в пользу РФ и просит Россию быть таким же в их сторону.

Казахстан высказал мнение о действиях России по отношению к Украине, а также обозначил свою позицию. Пресс-секретарь Казахстана Руслан Желдибай сказал, что со стороны Казахстана не будет никаких негативных комментариев и действий в отношении Российской Федерации. В свою очередь страна рассчитывает на аналогичное отношение к себе.

Этот комментарий был озвучен социальных сетях.

«Казахстан поддерживает действия России в полном объеме и не допустит каких-либо действий в ущерб её. Никаких помех интересам допущено не будет. Власти Казахстана надеются, к нашей стране будет соответствующее отношение», — сказал пресс-секретарь.

Также было указана информация по результатам совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала республики.

Днем ранее обсуждался вопрос о диверсификации транспорта нефти из Казахстана, основным маршрутом которого президент выбрал Транскаслийский.