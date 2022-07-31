Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не планирует посещать Тайвань
Спикер палаты представителей конгресса США заявила, что посетит с делегацией Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию.
Самолет Нэнси Пелоси, за которым в специальных сервисах наблюдают десятки тысяч человек во всем мире, после дозаправки на Гавайях продолжил курс в Азию, но залетать на Тайвань он не намерен.
Нэнси Пелоси сохранила интригу до начала своего визита в страны Тихоокеанского побережья.
В свою очередь НОАК была настроена решительно, чтобы не допустить борт с видным американским политиком на остров. Самолеты ВВС Китая барражировали в небе над островом, а корабли вышли в море для участия в учениях с боевыми стрельбами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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