Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не планирует посещать Тайвань

Спикер палаты представителей конгресса США заявила, что посетит с делегацией Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию.

Самолет Нэнси Пелоси, за которым в специальных сервисах наблюдают десятки тысяч человек во всем мире, после дозаправки на Гавайях продолжил курс в Азию, но залетать на Тайвань он не намерен.

Нэнси Пелоси сохранила интригу до начала своего визита в страны Тихоокеанского побережья.

В свою очередь НОАК была настроена решительно, чтобы не допустить борт с видным американским политиком на остров. Самолеты ВВС Китая барражировали в небе над островом, а корабли вышли в море для участия в учениях с боевыми стрельбами.