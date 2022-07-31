Нейтральный Азербайджан тайно поставляет авиабомбы на Украину

Азербайджан выбрал ту же тактику, что и Турция, которая также прикрывается частной компанией, поставляя Киеву «Байрактары».

Азербайджанская компания CIHAZ Industrial Association снабжает ВССУ авиабомбами. Но по данным издания Sabereen News ее курирует Министрество оборонной промышленности Азербайджана.

Официально импортером в Украине является «Укрспецэкспорт». Бомбы поставляли через Польшу и по имеющейся у иранского издания информации ими снабжали ВВСУ на протяжении апреля.

«Поставка велась украинской авиакомпанией «Меридиан» в известный польский аэропорт Жешув для дальнейшей переправки на Украину», - пишет Sabereen News.

Расследование показало, что поставщики тщательно пытались замести все возможные следы, которые ведут в Баку. Авиабомбы поставляли на склад в Судане, оттуда по воздуху груз транспортировали в Жешув, после чего вооружение доставлялось на Украину. В апреле было проведено восемь таких рейсов.