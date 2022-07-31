Пелоси исключила Тайвань из программы визита в Азию

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не сообщила о поездке на Тайвань в рамках визита в Азиатский регион.

Глава нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси 31 июля сообщила, что посетит Сингапур, Республику Корею, Малайзию и Японию, не упомянув о Тайване.

Ранее стало известно, что специальный борт военно-воздушных сил Соединенных штатов Америки приземлился на гавайских островах в Гонолулу.

Ранее предполагалось, что Пелоси может посетить остров Тайвань, который КНР считает своей территорией.

Сама чиновница не комментировала эти слухи. МИД Китая сообщал, что примет военный ответ в случае визита Пелоси на Тайвань.

Конфликт США и Китая по поводу статуса Тайваня обострился после начала спецоперации в Украине.