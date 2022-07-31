По информации иракского Telegram-канала Sabereen News, Азербайджан поставляет Украине 270-килограммовые управляемые авиабомбы QFAB-250 LG.

Данные бомбы навешиваются на штурмовики Су-25, а азербайджанские Вооруженные силы также применяли данные боеприпасы в ходе последнего обострения карабахского конфликта с Арменией в 2022 году. Отметим, что управляемые авиабомбы QFAB-250 LG могут с высокой точностью уничтожать цели противника в 12 километрах от точки сброса с отклонением всего в 10 метров.

QFAB-250 LG - фугасная бомба, имеющая лазернае наведение и с общим весом в 270 кг. Данный боеприпас является одной из последних совместных турецко-азербайджанских разработок и используется на штурмовиках Су-25. Поставляемые Турцией Украине беспилотники Bayraktar TB2 могут выполнять наведение и целеуказание.

По информации Sabereen News, до сих пор подтверждена как минимум одна поставка авиабомб QFAB-250 LG в Украину. В апреле 2022 года она была осуществлена рейсом Судан - Польша и 2ключала в себя 32 единицы.

Отметим, что ни Украина, ни Турция, ни Азербайджан данную информацию никак не прокомментировали, а также нет каких-либо подтверждений использования QFAB-250 LG Вооруженными силами Украины.