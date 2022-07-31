Германия становится все более зависимой от импорта товаров и услуг

Согласно данным, доля «товаров иностранного происхождения», не произведенных в Германии, в экспорте немецких компаний выросла с 10 процентов до 24,5 процента в период с 1990 по 2021 год.

Эти товары, произведенные за границей, в 2021 году стоили почти 338 миллиардов евро. Без иностранного производства у Германии не было бы положительного сальдо экспорта с 2018 года.

Цифры показывают, насколько трудно Германии будет деглобализировать и распутать глобальные цепочки поставок. Война на Украине и растущая напряженность в отношениях между Западом и Китаем разжигают споры о переносе промышленного производства на внутренние площади или хотя бы соседние территории. Но Германия экономически гораздо сильнее переплетена на международном уровне, чем США или Китай с их крупными внутренними рынками.

Это относится не только к немецким заводам за границей.

«Доля импортных промежуточных товаров в немецком — внутреннем — производстве конечных товаров составила 19,6% в 2019 году», — говорит мюнхенский экономист Лисандра Флах, глава Центра внешней торговли Института Ifo.

«По сравнению с США и Китаем, в том числе из-за их огромного размера национального рынка, это число велико», - констатирует она. Тем не менее, страны ЕС уже приобрели большее значение для цепочки поставок Германии.

Флах не считает разумным возвращать немецкое промышленное производство домой из дальних стран.

«Перенос производства обратно в Германию привел бы к огромным потерям доходов», — считает эксперт.

В исследовании, опубликованном в 2021 году для Фонда Конрада Аденауэра, Флах и ее соавторы подсчитали, что валовой внутренний продукт Германии упадет почти на 10 процентов в случае перемещения производств в Германию и на 4,2 процента, если будут задействованы соседние страны.