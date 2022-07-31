Депутат Колесник заявил, что Польша скоро будет вторым Парком Юрского периода
Депутат Госдумы Андрей Колесник не исключает, что Польша вскоре переживет «четвертый передел», и на этот раз Россия не придет на помощь.
Колесник прокомментировал в своем ТК заявление главы Института нацпамяти Польши Кароля Навроцкого о снятии национальных флагов РП с военных кладбищ в России и Беларуси. По словам польского эксперта, случившееся является «варварством».
«А вандализм на военных захоронениях Красной армии, освободившей Польшу от немецких фашистов, снос памятников красноармейцам под аплодисменты — это не варварство?», - вопрошает Колесник.
Сотни памятников советским солдатам-освободителям снесенных на польских мемориалах удалось спасти, к примеру, белорусам. В Бресте из них создали музей.
В этой связи Колесник критикует историческую память поляков и прогнозирует, что они скатываются в Юрский период в своем развитии.
«Свихнулись поляки совсем, эволюция у них пошла в обратную сторону. Стадию приматов и питекантропов они уже прошли. Приближаются к мальчикам из пещеры Тешик-Таш», - пишет депутат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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