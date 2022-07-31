Химические парки Германии запросили срочную помощь с затратами на энергию

Ввиду энергетического кризиса Ассоциация химической промышленности Восточной Германии (VCI/Landesverband Nordost) обратилась к федеральному правительству с просьбой о срочной помощи отрасли.

В противном случае это будет иметь фатальные последствия, особенно для химических парков, сказал Кристоф Гюнтер, представитель по энергетической политике Северо-восточной региональной ассоциации в VCI.

Большинство химических компаний расположены в этих промышленных районах Германии. По его словам, речь идет о поддержании сложных производственных цепочек и конкурентоспособности системообразующих производственных площадок.

В частности, ассоциация видит серьезный пробел в федеральной программе сдерживания стоимости энергии. При этом учитываются затраты компаний на электроэнергию и природный газ, но обычно не на пар как основной фактор затрат.

«И в этом кроется настоящая проблема», — сказал Гюнтер. Потому что компании, базирующиеся в химическом парке, обычно снабжаются действующими компаниями природным газом и электроемкими средами, такими как технологический пар, сжатый воздух и вода. Однако эти расходы не будут учитываться в программе федерального правительства по оказанию помощи в отношении затрат на закупку энергии, сказал Гюнтер.

Кроме того, эта проблема не является маргинальной проблемой химических парков, а затрагивает химическую промышленность в самом центре. Согласно информации, около 40 крупнейших химических объектов в Германии являются химическими парками.

«Около 60 процентов рабочей силы химической промышленности работает в компаниях, которые базируются в химических парках», — сказал он.

«Поэтому затронуто большинство рабочих мест в химической промышленности, потому что концепция химических парков также играет важную роль по всей Германии», — сказал Гюнтер.

Сам эксперт DPA является управляющим директором Infraleuna GmbH, инфраструктурной компании химического предприятия Леуна. Здесь расположены 100 компаний с 12 000 сотрудников.

Гюнтер также пояснил, что взаимосвязь между затратами на пар и стоимостью производства различается от компании к компании. Но дело в том, что для большинства предприятий химической промышленности затраты на пар обычно выше, чем затраты на электроэнергию.

«Потому что, особенно в базовой химии, у нас много процессов дистилляции, где требуется большое количество тепла, и это тепло обеспечивается паром», — пояснил представитель ассоциации.