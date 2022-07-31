Азербайджан отдал приказ войскам быть в боевой готовности

Власти Азербайджана приказали своим войскам встать в боевую готовность и при надобности защищать свою страну до конца.

Данное решение было приведено министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Это произошло после того, как случился обстрел населённого пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Власти уверены, что в данном инциденте замешана Армения. Однако потенциальные виновники отвергают свою причастность к происшествию.

«Министр обороны серьезно изучил сложившуюся обстановку, а также положение на азербайджано-армянской государственной границе. Помимо этого просмотрена ситуация в Карабахской экономической зоне. Там уже долгое время временно дислоцирован российский контингент. Поэтому было отдано распоряжение о готовности к быстрому пресечению всевозможных провокации противника», — рассказала пресс-служба Азербайджана.

Недавно произошел обстрел в области Армении в направлении Йеникенд Басаркечярского района. Именно там находится на граница Азербайджана, где располагаются военнослужащие.

Ранее, Евросоюз и Азербайджан завершили подписание контракта об увеличении в двойном размере поставок природного газа. Согласно плану, он должен послужить заменой российского топлива при возникновении энергетического кризиса.