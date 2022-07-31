Немецкий социолог предсказал усиление протестов в Европе с началом осени
По мнению социолога Ортвина Ренна, надвигающийся энергетический кризис и резкий рост потребительских цен вызовут усиление протестов населения.
Директор Института трансформационных исследований в области устойчивого развития (IASS) в Потсдаме сообщил Немецкому агентству печати, что от 7 до 15 процентов людей в Германии очень недовольны политикой в целом, о чем свидетельствует, среди прочего, коронавирусный кризис.
«Эта группа воспользуется новыми обстоятельствами и усилит протест», - сказал эксперт.
Говоря о степени общественный опасности протестов, он отметил, что «это будет решающее испытание». Политики уже выразили опасения, что протесты могут быть мобилизованы.
Осенью и зимой столкнуться сразу несколько кризисов: инфляционный и энергетический кризис, корона-кризис и последствия изменения климата — многие люди будут морально подавлены.
«Это делает ситуацию действительно критической», — сказал исследователь рисков. Однако готовность затянуть пояса есть у большинства граждан.
Если газ должен быть нормирован, если поставки продолжают сокращаться, «тогда возникают вопросы справедливости», сказал Ренн, имея в виду энергоснабжение домашних хозяйств и промышленности.
Политики должны на ранней стадии сделать прозрачными то, что они планируют, и разрабатывать свои меры социально сбалансированным образом. Главы правительств разных стран теперь должны сплотиться, считает социолог.
Опубликовано: Тарас Медведев
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