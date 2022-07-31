Немецкий социолог предсказал усиление протестов в Европе с началом осени

По мнению социолога Ортвина Ренна, надвигающийся энергетический кризис и резкий рост потребительских цен вызовут усиление протестов населения.

Директор Института трансформационных исследований в области устойчивого развития (IASS) в Потсдаме сообщил Немецкому агентству печати, что от 7 до 15 процентов людей в Германии очень недовольны политикой в целом, о чем свидетельствует, среди прочего, коронавирусный кризис.

«Эта группа воспользуется новыми обстоятельствами и усилит протест», - сказал эксперт.

Говоря о степени общественный опасности протестов, он отметил, что «это будет решающее испытание». Политики уже выразили опасения, что протесты могут быть мобилизованы.

Осенью и зимой столкнуться сразу несколько кризисов: инфляционный и энергетический кризис, корона-кризис и последствия изменения климата — многие люди будут морально подавлены.

«Это делает ситуацию действительно критической», — сказал исследователь рисков. Однако готовность затянуть пояса есть у большинства граждан.

Если газ должен быть нормирован, если поставки продолжают сокращаться, «тогда возникают вопросы справедливости», сказал Ренн, имея в виду энергоснабжение домашних хозяйств и промышленности.

Политики должны на ранней стадии сделать прозрачными то, что они планируют, и разрабатывать свои меры социально сбалансированным образом. Главы правительств разных стран теперь должны сплотиться, считает социолог.