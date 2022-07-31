Путин подписал указ о новой Морской доктрине РФ и корабельном уставе
Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину России в день российских ВМФ.
Утром 31 июля Владимир Путин посетил Кронштадт, где принял участие в праздничном параде по случаю дня военно-морского флота России, проехавшись на катере перед ведущими боевыми кораблями РФ. Позднее Путин направился в Петропавловскую крепость, где своей подписью утвердил указ о принятии новой Морской доктрины и корабельного устава страны.
Примечательно, что утром того же дня беспилотник вооружённых сил Украины атаковал штаб Черноморского флота России, расположенный в Севастополе. По данным пресс-службы местного губернатора, в результате нападения украинского дрона на штаб ЧФ ранения получили шесть человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Путин подписал указ о новой Морской доктрине РФ и корабельном уставе
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