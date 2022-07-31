Sunday Times: Принц Чарльз получил более 1 млн евро от бен Ладена

Наследник британского престола принц Чарльз принял пожертвование в размере одного миллиона фунтов стерлингов (1,19 миллиона евро) от сводных братьев террориста Усамы бен Ладена.

Деньги пошли в Благотворительный фонд принца Уэльского, сообщила в воскресенье газета Sunday Times.

Старший сын королевы Елизаветы II познакомился с саудовским бизнесменом Бакром бен Ладеном в октябре 2013 года в его лондонской резиденции Кларенс-Хаус.

Несколько советников попросили его не принимать эти деньги. Однако Чарльз проигнорировал их опасения, что пожертвование может повредить его репутации.

Усама бен Ладен был вдохновителем терактов 11 сентября 2001 года в США, в результате которых погибли тысячи человек, в том числе 67 британцев. Убит спецназом США в Пакистане 2 мая 2011 года. Нет никаких доказательств того, что Бакр бен Ладен и его брат Шафик причастны к этому или поддерживают терроризм.

Глава фонда Чарльза Ян Чешир сказал, что все пять попечителей одобрили пожертвование. Неназванный источник в Clarence House сообщил Sunday Times. Решение о принятии оставалось за попечителями.

Это не первый раз, когда Чарльза критикуют за пожертвования в его фонд. Всего несколько недель назад газета сообщила, что в период с 2011 по 2015 год сын королевы принял в общей сложности три миллиона евро наличными от экс-премьер-министра Катара шейха Хамада бин Джасима Аль Тани. Миллион был уложен в чемодане, а остальные суммы в сумках для покупок в известном роскошном универмаге.