Беспилотник, ударивший по штабу Черноморского флота, запустили в Крыму
Эксперты утверждают, что кустарный БПЛА, который сбросил заряд на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, был запущен в Крыму.
О том, что речь идет о диверсии говорит и тот факт, что беспилотник не попал в поле зрения систем ПВО на полуострове.
Он прилетел оттуда, откуда его меньше всего ожидали, с территории самого полуострова. Место, откуда был запущен ударный беспилотник определят следователи ФСБ, которые сейчас работают на месте происшествия.
Напомним, что в утром в воскресенье беспилотный летательный аппарат нанес бомбовый удар по территории штаба ЧВМФ России в Севастополе, пострадало шесть человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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