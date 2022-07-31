Беспилотник, ударивший по штабу Черноморского флота, запустили в Крыму

Эксперты утверждают, что кустарный БПЛА, который сбросил заряд на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, был запущен в Крыму.

О том, что речь идет о диверсии говорит и тот факт, что беспилотник не попал в поле зрения систем ПВО на полуострове.

Он прилетел оттуда, откуда его меньше всего ожидали, с территории самого полуострова. Место, откуда был запущен ударный беспилотник определят следователи ФСБ, которые сейчас работают на месте происшествия.

Напомним, что в утром в воскресенье беспилотный летательный аппарат нанес бомбовый удар по территории штаба ЧВМФ России в Севастополе, пострадало шесть человек.