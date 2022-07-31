ВС РФ получат гиперзвуковые комплексы «Циркон» в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные получат новейшие гиперзвуковые ракетные комплексы 3К22 «Циркон» в ближайшее время.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, президент России Владимир Путин во время своей торжественной речи в честь Дня военно-морского флота РФ заявил, что на вооружение российских военных будут переданы современные комплексы «Циркон», оснащённые гиперзвуковыми противокорабельными ракетами.

Путин также отметил, что первые ракетные комплексы 3K22 «Циркон» получит на вооружение многоцелевой фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков».