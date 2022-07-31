Российский фрегат «Адмирал Горшков» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Российский боевой корабль "Адмирал Горшков" получит новейшие ракеты класса "Циркон".

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что фрегат "Адмирал Горгков" оснастят новейшим вооружением.

По словам российского президента, фрегат получит гиперзвуковые ракеты класса "Циркон".

Место же несения боевого дежурства для "Адмирала Горшкова" будет выбрано исходя из российских интересов.

"Первым носителем "Циркона" станет фрегат "Адмирал Горшков", а район его несения службы будет выбран исходя из интересов безопасности России, сообщил Путин", - пишет RT.