В США назвали главную проблему в борьбе с обезьяньей оспой

Чиновники американского здравоохранения сообщили о прибыли сотен тысяч доз вакцин от оспы обезьян. Но в последующие три месяца поставки препаратов не запланированы.

Между тем прогнозируется рост количества заражений. Даже с последними поставками вакцины Jynneos достаточно только для охвата примерно трети из примерно 1,6 млн людей, входящих в группу риска.

Каждую неделю количество заражений в США удваивается. Нехватка вакцин может поставить под угрозу способность стран сдерживать вспышку и предотвращать распространение вируса.

директор Центра глобальной политики здравоохранения в Центре стратегических и международных исследований Дж. Стивен Моррисон говорит, что для охвата группы риска требуется как минимум 3,2 млн доз.

Нехватка единственной официально одобренной вакцины заставляет чиновников здравоохранения изо всех сил пытаться придумать стратегии.

Например, в Нью-Йорке и Вашингтоне решили выдавать только одну дозу. Но представители регулирующих органов утверждают, что для достаточной защиты необходимы две дозы.

Существует еще вакцина ACAM2000, но она основана на введении людям живого, хотя и ослабленного вируса, что несет дополнительные риски. Пока применение препарата разрешено только для обычной оспы, но не для оспы обезьян.

Следующая поставка 500 000 вакцин Jynneos в США от датского производителя Bavarian Nordic не ожидается до конца октября из-за высокого мирового спроса.